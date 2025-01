Philippe Cantin et Dimitri Soudas discutent de la politique canadienne, évoquant le débat historique de 1984 entre John Turner et Brian Mulroney et les récentes nominations au Sénat par Justin Trudeau.

Le premier ministre devrait faire dix nominations avant son départ.

«Le fardeau ne sera pas sur l'assiette de Monsieur Carney. Il y a des gens qui vont critiquer monsieur Trudeau pour faire ces nominations et dire qu'il n'a pas l'autorité morale... [...] C'est tout à fait légitime. Et j'irai plus loin. Steven Harper aurait dû faire la même chose en 2015 où il y avait 23 vacances au Sénat. À l'époque, il a décidé de ne pas remplir ses vacances au Sénat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec seulement 12 sénateurs qui sont affiliés au Parti conservateur du Canada.»

«Justin Trudeau, avant de quitter, veut s'assurer qu'une partie de son legs... Qu'il y aura des gens qui vont continuer à le défendre, mais il doit faire attention de ne pas être trop partisan avec ces nominations.»

