«Quand on regarde la valeur du dollar canadien versus le dollar américain, ça permet moins aux entreprises d'investir dans leur modernisation. Et la moitié des entreprises auxquelles on a eu accès repoussaient ou annulaient des projets d'investissement parce qu'ils n'avaient pas la main-d'œuvre nécessaire. Plusieurs éléments font que nos entreprises sont moins productives. On proposait donc baisser leur fardeau fiscal pour leur permettre d'investir dans la modernisation, dans l'innovation et dans la robotisation et ainsi les rendre plus productives.»