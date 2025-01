Mauvais début de match

Écoutez le sommaire du match de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis.

«Ils avaient plus d'urgence, de passes, d'énergie, d'exécution.... On a passé beaucoup trop de temps dans notre zone. En première période, c'était dur d'avoir du momentum. C'est un peu ça, une première moitié de match qui manquait un peu des ingrédients qui nous aident à avoir du succès. La deuxième moitié de match, on a eu une poussée, on se ressemblait plus, mais on s'était creusé un gros trou», a noté Martin St-Louis.

«On a donné un but en désavantage. On n'a pas tué les punitions comment on voulait. C'est un peu l'histoire. De l'autre bord, ils ont joué un bon match. C'est une équipe qui amène beaucoup de lancers. On avait de la misère à bloquer des tirs. Ce n'était pas un match facile pour notre groupe.»