L'édition du vendredi 17 janvier de Ça sent la coupe est remplie d'anecdotes, dont certaines sont pour le moins surprenantes!

L'animateur Mario Langlois et ses acolytes Pierre Gervais et Stéphane Waite reçoivent en studio «Franky» alias François Massicotte.

L'humoriste, auteur et comédien est un amateur de sports et encore plus de photographie de sport. Il a d'ailleurs raconté d'entrée de jeu qu'il revient tout juste du Rose Bowl à Pasadena, un voyage qu'il a fait notamment grâce à Paul Houde.

Le vin recommandé par Pierre Gervais: La Petite Perrière Pinot Noir - 16,10$

D'où vient son amour pour le sport et la photographie? Père de famille, a-t-il été témoin de racisme ou d'homophobie dans le milieu sportif? Que pense-t-il des récents succès du CH? Quelle est son idole dans le monde du sport? Et son film préféré? Les questions et les anecdotes se sont succédées pendant ces deux heures de discussion.

Ce segment de Ça sent la coupe nous permet d'en apprendre beaucoup sur François Massicotte, qui partage d'ailleurs plusieurs faits surprenants. Saviez-vous qu'il a déjà fait la première partie de Céline Dion?

Pour voir les photographies de François Massicotte, dont celles qu'il a prisent lors du Rose Bowl, rendez-vous sur son site massicottesport.com.