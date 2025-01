Saison recrue

Daniel Sauvageau et Mario Langlois discutent des performances récentes des Canadiens, notamment la séquence positive depuis le temps des Fêtes et l'impact des changements d'effectifs comme l'ajout de Patrik Laine, Alexandre Carrier et Jakub Dobes.

«Chaque fois que tu changes un joueur ou une joueuse au sein d'une équipe, tu viens changer sa chimie. Tu viens changer un petit peu le partage des tâches. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Puis, tu es stabilisé», note Sauvageau.

«La capacité de lire, de réagir et d'agir de Lane Hutson... Et tout ça, ça se passe à la vitesse grand V. Sa capacité de faire un pas, de faire un virage, de faire un freinage, de venir battre la pression. Il ne se fait pas tant frapper que ça. Pourquoi? Parce qu'il voit venir les coups. C'est comme s'il voyait non seulement quelques fractions de seconde avant, mais plusieurs fractions de seconde avant le jeu...»

