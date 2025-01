Environ 810 000 Québécois et Québécoises, soit 18% de la population active, sont vulnérables à l’automatisation selon une étude de l’Institut du Québec.

Au micro de Philippe Cantin, revient sur cette étude et ses principales conclusions.

«Quand on voit ces chiffres, ça fait terriblement peur, mais il y a certains bémols. Les secteurs les plus vulnérables sont la vente et les services. Il y aurait tout près de 270 000 personnes vulnérables dans ce secteur.»

«Quand on regarde les secteurs, le secteur le plus touché, c'est celui de la fabrication et des services publics, soit 59 % des gens dans ce secteur là.»

Autre sujet discuté

L’inflation aux États-Unis a augmenté, mais moins que prévu. Les marchés sont actuellement en forte hausse. Un petit répit pour Trump et sa politique de tarifs?