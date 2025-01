Est-ce que payer pour des applications qui vous font sauver de l'argent à l'épicerie est vraiment rentable?

L'équipe de l’émission L’épicerie s'est posée la question. Elle a analysé les différentes plateformes et elle nous présente les résultats, mercredi, sur les ondes de ICI Télé, à 19h30.

Écoutez Gildas Meneu, chef recherchiste pour l’émission L’épicerie, en discuter au micro de Philippe Cantin.

On parle de cinq services offerts, dont ceux de Glouton et de S.O.S Cuisine qui proposent des abonnements allant de 60 à 150 dollars par an et promettent des économies substantielles.

Ces plateformes utilisent des algorithmes ou des méthodes manuelles pour identifier de vrais rabais et offrent des fonctionnalités supplémentaires comme des recettes et des listes d'épicerie automatisées.

«C'est un peu comme tous les services: il faut les magasiner. Allez voir. Allez regarder les offres. Regardez ce qui vous convient. Quels sont vos besoins et qu'est-ce qui vous convient le mieux? Ensuite, on peut s'abonner juste pour un mois et on peut essayer la plateforme. Ce que je dis aux gens qui nous écoutent, c'est de faire très attention. Comme tous ces abonnements qui peuvent être récurrents, on les oublie, on abandonne et on continue de payer le petit montant sur la carte de crédit.»