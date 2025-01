Expérience alimentaire

Inspirée par le documentaire Netflix You Are What You Eat, Katia Gagnon a tenté l'expérience de l'alimentation végétalienne stricte pendant trois mois.

Quels ont été les effets sur sa santé?

Écoutez Katia Gagnon parler de son expérience végétalienne qui a modifié sa façon de voir l'alimentation, au micro de Philippe Cantin.

Elle a constaté des améliorations significatives de sa santé, notamment en cholestérol, sucre, résistance à l'insuline et VO2 max.

Elle a aussi donné des conseils pour une alimentation saine, comme manger plus de fruits et légumes, réduire les aliments ultra-transformés et cuisiner soi-même.