Tour d'horizon de Patrick Lagacé

«Note de service pour ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, qui ne croit pas que les événements climatiques extrêmes vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus coûteux... Vous avez le droit de ne pas y croire, mais regardez votre facture d'assurance dans les prochains mois, dans les prochaines années. Les assureurs, eux, y croient et refilent aux consommateurs le prix pour dédommager les sinistrés de ces événements climatiques.»