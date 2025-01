La préparation d'Équipe Canada junior

Ce n'est pas tous les jours que l'animateur des Amateurs de sports discute avec l'entraîneur de l'équipe qui va affronter les Canadiens de Montréal le lendemain. Sauf s'il s'agit d'André Tourigny...

Écoutez Mario Langlois avec André Tourigny à la veille de l'affrontement Canadiens-Équipe de hockey de l'Utah.

Les sujets discutés

Le gardien partant contre les Canadiens: Karel Vejmelka

Les Canadiens ne sont plus la même équipe que la formation de l'Utah a affrontée plus tôt cette saison: «Les Canadiens plus beaucoup plus confiants. Ils sont solides physiquement. Leurs gardiens de but sont au sommet de leur art, présentement. On sait qu'on joue une équipe qui est hot.»

La préparation et la structure du Canada en vue du Championnat mondial junior: «Il faut tout remettre en question».