Qui succèdera à Justin Trudeau?

«Les débats seront très importants, surtout dans les coins où on n'a pas de député libéral. Si on prend l'exemple de la Saskatchewan, par exemple, il y a douze comtés et aucun député du PLC. Aussi, il n'y a pas autant de membres que ça et si on peut les convaincre, c'est quand même douze circonscriptions dans la boîte. Alors qu'au Québec, par exemple, à Montréal, tous les députés vont essayer de mousser le vote vers le candidat de choix. Et ça crée beaucoup de travail qui sera moins fructueux par rapport aux circonscriptions éloignées.»