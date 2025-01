Trump, élections fédérales, chefferie au PLQ...

«Je prédis un printemps hyperactif sur le plan politique. Il y a une course qui est confirmée du côté du PLC et une course confirmée du côté du PLQ. Il y a aussi la CAQ qui va déposer son plan de retour à l'équilibre des finances publiques, un retour à l'équilibre budgétaire, un plan très attendu, très important. Et la cerise sur le sundae, les amis c'est Donald Trump qui n'a pas fini de nous en faire voir de toutes les couleurs. Alors ça va être extrêmement occupé à partir de janvier jusqu'à juin. Comme on dit en bon Québécois, on ne chômera pas.»