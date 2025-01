Le retour de «Star Académie»

«Je dirais que la version qu'on va présenter cette année, c'est une version vraiment pure et dure: très pop, très bonne humeur, festive. On va avoir 650 personnes dans les studios le dimanche soir. On avait zéro personnes dans les deux dernières éditions à cause de la pandémie. On est reparti justement sur la route, parce qu'à l'époque de la pandémie, on n'avait même pas le droit d'aller dans les régions. Là, on est reparti sur la route, on est allés faire les surprises.»