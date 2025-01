Entrevue avec le chef du NPD

«On va voter contre le gouvernement. Peu importe qui est le prochaine chef du Parti libéral [...] C'est clair qu'il ne peut pas continuer. Ils ont laissé tomber les gens et on est prêt pour une élection et les gens vont décider. Mais on a montré comme parti et moi comme chef qu'on peut livrer la marchandise pour les gens. [...] On dit que si vous avez besoin de quelqu'un qui va se battre pour vous, pour réduire les factures, qui va construire du logement abordable, qui va régler les systèmes de santé, c'est nous : le parti néo- démocrate.»