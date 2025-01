Ligue nationale de hockey

Meeker Guerrier est dans la chaise de Mario Langlois, donc, il maintient les traditions de ce dernier, à savoir, de longues discussions portant sur divers aspects du hockey avec des intervenants chevronés.

Pour l'occasion, Meeker Guerrier accueille...

Arpon Basu, journaliste couvrant les activités de la Ligue nationale et des Canadiens de Montréal pour The Athletic

Guillaume Lefrançois, journaliste de La Presse et membre du balado Sortie de zone du 98.5 FM et de La Presse

En ce mardi soir glacial, la discussion porte sur nombre d'aspects économiques

Les sujets discutés

La structure du contrat de Frank Vatrano des Ducks d'Anaheim

Guillaume Lefrançois: «En gros, c'est tout simplement une nouvelle structure de contrat qu'on commence à voir de plus en plus, qui consiste à payer le joueur pendant son contrat, mais également de continuer à le payer après l'expiration du contrat.

«Ce qui est intéressant dans le cas de Vatrano, c'est qu'il y a également de la fiscalité qui entre en ligne de compte. Comme les Ducks jouent en Californie qui est un des États américains les plus taxés, finalement, au moment où les joueurs ne jouent plus pour une équipe et qu'ils habitent dans un État où il y a moins d'impôts, à ce moment là, il vont être gagnants, c'est-à-dire, il y aura une moins grosse partie du salaire qui va être imposé.»

Arpon Basu: «L'autre chose qui est unique, c'est que Vatrano va attendre très longtemps avant de toucher à la moitié de son contrat. Il a signé un contrat de 18 millions $ Il y a 9 millions qui sont différés et il va payer 900 000 $ pendant dix ans. Il me semble que c'est un gars qui n'est pas bon dans les épargnes...»

Quel chose d'applicable au Canada et à Montréal?

Guillaume Lefrançois: «Ça reste intéressant comme façon de faire et je pense que pour la question de la fiscalité, c'est sûr qu'ici, dans le marché de Montréal, puis pour tous les marchés canadiens, ça ouvre des perspectives, peut-être, qui vont être exploitées par par des DG. Tu veux aller recruter tel joueur américain et tu dis: 'Viens ici, puis on paiera après ta carrière.»

Les États pourraient riposter?

Arpon Basu: «Ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que l'État de Californie va faire. Parce que c'est Shohei Othani qui a fait ça avec les Dodgers de Los Angeles pour un montant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Alors, la Californie regarde ça et dit: 'Tu as gagné cet argent en Californie. Tu vas payer tes impôts en Californie.»

Les autres sujets discutés