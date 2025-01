Le choc de l'élimination, jeudi soir, d'Équipe Canada junior au Championnat mondial était encore perceptible chez nombre d'amateurs de hockey.

Imaginez chez le personnel d'entraîneurs...

Écoutez l'entraîneur adjoint Sylvain Favreau au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.

«Au risque de me répéter... La mayonnaise n'a pas pris. Ce n'est pas par manque d'engagement ou d'avoir essayé. Je pense que par moments, dans certains matchs, on n'a pas eu la chance de marquer autant de buts qu'on pensait. On regarde certains joueurs qui mènent leur ligue respective, non seulement en points, mais en buts», dit-il.

«Puis, il y a eu panne sèche pendant le championnat du monde. On a aimé notre performance à 5 contre 5, sauf qu'on n'a pas marqué de buts. À partir de ce moment-là, ça devient difficile de gagner des matches, surtout contre des équipes qui sont relevées.»

Et Favreau ne va pas blâmer les jeunes.

«Ce sont des jeunes de 17 à 19 ans qui se sont tous donné corps et âme sur la glace. L'exécution aurait pu être meilleure? Absolument. Est-ce que l'effort pour certains aurait pu être meilleur? Absolument. Mais c'est des jeunes qui ont tout donné. Et puis, on est les premiers à vouloir gagner et avoir la médaille d'or. C'est le but ultime, en fait. Chaque année, Équipe Canada Junior n'a qu'un objectif: c'est la médaille d'or.»