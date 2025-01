Le Nouvel An génère du stress et de l'anxiété chez certaines personnes, en partie à cause des pressions sociales et des attentes élevées véhiculées par les médias sociaux.

Retomber dans une routine, se plonger dans l'inconnu, le fait de sentir qu'on doive s'accomplir, se réaliser, réussir, être toujours être meilleur que l'année d'avant, etc., sont toutes des sources potentielles d'angoisse.

Écoutez Isabelle Boyer, psychologue et chargée de cours à l'Université de Montréal, discuter des causes de cette anxiété liée au début d'une nouvelle année et proposer des stratégies pour la gérer, au micro de Le Québec maintenant, vendredi.