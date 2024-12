Hausse des crises cardiaques et AVC

Saviez-vous qu’en Amérique du Nord, lors de la période des Fêtes, on note une hausse de 10% des infarctus, des décès liés aux crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux (AVC)?

Alors, qu'est-ce qui est responsable exactement de la hausse des infarctus et des AVC? Comment on peut les prévenir? Est-ce que certaines personnes sont plus à risque?

Écoutez le Dr Gilles Goulet - de icardio.ca - commenter la situation au micro d'Élisabeth Crête.

«Il y a le facteur stress, ça c'est sûr. Mais il y a aussi d'autres choses parce qu'on fait beaucoup d'excès alimentaires. On mange trop, on boit trop, on ne se repose pas beaucoup, on ne prend pas beaucoup de temps pour nous, on délaisse les activités sportives cardio-vasculaires. Même la simple marche, on la délaisse parce qu'on n'a plus le temps», dit le médecin.

«Et puis, on a aussi de nombreux déplacements à faire. Il y a des familles qui sont complètement divisées: le 24 chez les parents de l'un et le 25 chez les parents de l'autre. Avec beaucoup de route, les congestions

, les réparations, les détours, les cônes orange, les tempêtes... Alors, tout ça vient s'additionner sur le facteur stress qui est non négligeable pendant cette période des fêtes.»

Les conseils de prévention