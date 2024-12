Changements climatiques

«Les jours pendant lesquels on peut patiner, c'est vraiment en diminution. Donc à Montréal par exemple, dans les années 50, nous, on patinait 70 jours en moyenne et maintenant c'est 50 jours. Donc on a perdu un bon 20 jours, donc deux ou trois semaines de patinage. Donc ce n'est pas juste dans notre imagination, où on dit dans le bon vieux temps, il faisait plus froid. Les données environnementales le montrent clairement.»