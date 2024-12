Verdict du procès historique des viols de Mazan

«Aujourd'hui, c'est la Cour qui a statué et non pas l'opinion publique. Alors, autant vous dire que dans l'opinion publique, il y en a qui ne sont pas ravis des résultats. Ce sont, entre autres, les féministes, les Amazones qui sont à Avignon et qui collent des affiches depuis trois mois et demi [...] et qui, par leur porte-parole, nous disaient ce soir qu'elles se sentaient humiliées par ces verdicts qu'elles trouvent beaucoup trop légers pour les co-accusés. Et c'était avec beaucoup de colère qu'elles invitaient toutes les femmes à se rassembler pour manifester dimanche leur rejet de ce verdict.»