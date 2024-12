Patrik Laine à long terme à Montréal?

Tout le monde est sorti du Centre Bell avec le sourire, mardi, après le tour du chapeau de Patrik Laine lors de la victoire de 6-1 des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo.

Écoutez José Théodore parler avec Mario Langlois du présent de Patrik Laine avec les Canadiens... et aussi de son potentiel avenir.

Sur la performance de Laine: «C'est là qu'on voit pourquoi c'est un deuxième choix au total après (Auston) Matthews. Pourquoi qu'à son premier match dans la Ligue nationale, à 18 ans, il a inscrit trois buts. Ça me fait penser un peu à Ovechkin»

Sur la réalité avec Laine: «Il faut quand même vivre aussi avec ses faiblesses. C'est sûr qu'il va faire des gaffes défensivement, mais c'est pas mal plus facile à effacer quand un gars marque des tours de chapeau. Puis il a six buts en sept matchs...»

Sur son impact: «Je pense vraiment que Laine présentement donne un deuxième souffle à l'équipe et surtout à Martin St-Louis, qui avait besoin d'un gars comme ça pour pour un peu, l'aider son équipe.»

Laine et le marché montréalais: «Il a l'expérience d'un marché canadien. Sa façon de répondre aux médias et sa façon d'agir, c'est comme s'il s'enlevait un peu de pression. Et je pense que c'est bien pensé sa stratégie.»

Laine à long terme à Montréal?: «S'il continue sa saison comme ça et qu'il finit avec 25, 30 buts. J'espère juste que l'organisation ne va pas essayer de le signer à rabais parce qu'il aime Montréal. Je sais qu'il aime Montréal. Ça paraît. Il aime l'attention et j'aime comment il s'habille. C'est une superstar. C'est aussi simple que ça. C'est une superstar. Il aime l'attention, mais on va être obligé de le payer à sa juste valeur, ça, c'est sûr. Ne pense pas qu'il va donner un cadeau au Canadien.»