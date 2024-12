La chimie opère?

«Donc, j'ai l'impression que ça commence à poindre au bout du nez cette combinaison qui fonctionne, parce qu'on est capable de faire des passes transversales et on entre en zone offensive ensemble. J'ai l'impression que leur timing: ils ont une meilleure aisance et une compréhension l'un de l'autre qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de jeu. On n'est pas encore au sommet de l'Everest, loin de là, mais ça s'en vient et je trouve que c'est vraiment encourageant de voir ça.»