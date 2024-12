Tournoi des 4 Nations

«Les cinq dirigeants: Don Sweeney, Doug Armstrong, Jim Neal, Carl Lewis et moi, on s'est promené à travers l'Amérique du Nord. On a regardé des matchs, des vidéos. On a analysé des rapports de statistiques, de statistiques avancées et tranquillement, pas vite, on a bâti notre équipe. On a bâti notre philosophie aussi avec le personnel d'entraîneurs, à savoir qu'est-ce qu'on voulait comme équipe? Quels outils les entraîneurs voulaient avoir dans leur coffre pour cet événement-là. Au début, il y avait énormément de noms et plus ça avançait un petit peu comme le principe de l'entonnoir, on s'est retrouvé à la fin avec les 23 joueurs qui ont été sélectionnés.»