Les pires irritants

Le Club de hockey de l'Utah de l'entraîneur André Tourigny connaît une bonne séquence avec quatre victoires à ses cinq plus récents matchs.

Écoutez André Tourigny parler de la situation de son équipe en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Ça fait longtemps que je te le dis, on joue bien. Ça fait depuis le début de novembre qu'on joue du bon hockey, mais on n'a pas les résultats. On avait de la difficulté à conclure le deal dans le fond, mais je te dirais que là, ça va de l'autre bord. C'est serré, mais on réussit à remporter les matchs.»

Ce qui ne fut pas le cas il n'y a pas si longtemps, vu que l'équipe de l'Utah n'a remporté qu'un match entre le 14 et le 28 novembre.

«Une crise... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'était une slump, c'est sûr et certain. Tu sais, on serre nos bâtons... L'année passée, quand on a eu une slump, c'est pour un peu les mêmes raisons. C'est de la façon qu'on gère nos matchs. Les petits détails qui peuvent faire la différence, la panique, essayer de trop en faire, des revirements, des mauvais changements, étirer une présence parce que tu vas essayer d'en faire un petit peu plus, des choses de mêmes...»