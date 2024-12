Mise en service maintenant prévue pour 2033

Dans le cadre du segment «La rivalité Québec-Montréal», Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent avec Jérôme Landry et Jonathan Trudeau de la nouvelle annonce du tramway de Québec, rebaptisé TramCité, dont le coût s'élève désormais à 7,6 milliards de dollars et qui devrait voir le jour en 2033.

Cette première phase doit compter 19 km et 26 stations et reliera le secteur Le Gendre à Charlesbourg, en passant par l'Université Laval et l'Assemblée nationale du Québec.

La première phase présentée par CDPQ Infra et le gouvernement du Québec ce lundi est identique à celle annoncée par Régis Labeaume et Philippe Couillard en 2018.

À l'époque, la facture totale du projet était estimée à 3 milliards de dollars et la mise en service prévue pour 2026.