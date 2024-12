Perte de poids et obésité

«Oui, il y a des variations entre personnes. Il y a des variations génétiques. On ne répond pas tous de la même manière à un surplus de poids. Comment est-ce qu'on aborde d'une manière respectueuse et constructive l'excès de poids avec soi, un patient ou un membre de famille ou quelqu'un qu'on aime? On veut aborder une discussion qui vient d'une bonne place. Je pense que la première chose à faire, c'est de demander la permission d'en parler, surtout si on veut amener un changement. On ne peut pas juste imposer son agenda à quelqu'un. C'est un sujet qui peut être sensible. Et puis il faut que la personne soit ouverte. Et il faut aussi s'attendre à ce que certaines personnes disent: «Je n'ai pas envie de t'en parler.»