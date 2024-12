Au cœur d’une industrie forestière en crise, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, propose un virage audacieux : concentrer l’exploitation forestière dans des zones de production intensive pour protéger davantage de territoire. Ce projet, inspiré du modèle de la « culture en triade », promet de produire plus de bois sur moins de terres, mais suscite des tensions avec les élus locaux, les syndicats et les Premières Nations.

Écoutez la ministre Maïté Blanchette Vézina et Alain Branchaud, biologiste et directeur général de la société pour la nature et les parcs (SNAP) Québec discuter de cette nouvelle mesure.