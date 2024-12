Les impacts de la légalisation de la marijuana

Dans une entrevue accordée au magazine Time, le chanteur Elton John à affirmé que «la légalisation de la marijuana en Amérique et au Canada est l’une des plus grandes erreurs de tous les temps».

Le premier ministre Justin Trudeau a légalisé le cannabis au Canada en 2018. On s’est demandé si cette légalisation a réellement des impacts négatifs.

Qu'en pense François Gagnon, chercheur sénior et conseiller politique spécial au Centre cannadien sur les dépendances et l’usage de substances?

«Je pense au Canada en général, on a fait des choses quand même assez bien. Si tu penses à ce qui se passe aux États-Unis, c'est sûr que ça peut faire un peu peur. Ça peut préoccuper beaucoup. Puis au Canada, dans certaines provinces, la commercialisation est quand même assez forte. Mais au Québec, c'est quand même un monopole public. Il n'y a pas tant de magasins que ça. On a des restrictions aussi sur les produits qui sont vendus. On n'a pas de gros produits comme les liquides de vapotage à 70 ou 90 % qu'on voit ailleurs aux États-Unis ou ailleurs au Canada, ce n'est pas là.»

«Au Canada, donc à l'échelle fédérale, on a limité beaucoup la promotion. Ça ne se voit pas beaucoup parce que la loi fédérale interdit la promotion hors des lieux de vente. Puis au Québec c'est encore plus strict sur la promotion, donc on n'a pas le droit de montrer des produits en dehors des paquets, des emballages, ce qui se fait dans d'autres provinces.»