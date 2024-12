Comment parler d’argent à nos jeunes?

Paul-Antoine Jetté, coauteur du livre «Crois-le ou non. L’argent.» et professeur au cégep de l'Assomption, discute de la perception de l'argent chez les jeunes, influencée par les réseaux sociaux et l'exemple des parents.

Il observe que les jeunes ont l'impression que gagner de l'argent est facile, en partie à cause des images de succès et de richesse diffusées sur les médias sociaux.

Il souligne l'importance de l'éducation financière et de la responsabilité dans la gestion de l'argent, et suggère que les parents devraient réfléchir à leur propre comportement économique et à l'exemple qu'ils donnent.