Une Québécoise mariée à un musulman

Écoutez Hélène Martel, enseignante au Cégep de Chicoutimi, et auteure de la lettre d’opinion par rapport à l’islam au Québec dans Le Devoir, à La commission.

Hélène Martel, enseignante au Cégep de Chicoutimi et conjointe d'un musulman pratiquant, a publié un papier intitulé Sur l'islam au Québec, dans lequel elle exprime que l'islam est souvent associé à tort à des pratiques extrêmes et que la majorité des musulmans québécois pratiquent leur foi discrètement et de manière modérée.

Elle plaide pour une meilleure représentation médiatique des musulmans modérés et pour un dialogue entre la communauté musulmane et les Québécois, afin de favoriser l'intégration et le respect de la loi sur la laïcité tout en étant fidèle à sa foi.