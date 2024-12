Il prend sa retraite du football actif

Après une longue carrière de 15 ans dans la Ligue canadienne de football, le joueur de ligne offensive des Alouettes de Montréal Kristian Matte a annoncé sa retraite, lundi.

Celui qui avait pris l'habitude de parler avec ses coéquipiers à la fin des matchs était fort émotif quelques minutes après la défaite des Alouettes contre les Argonauts lors des dernières éliminatoires de la Ligue canadienne de football.

«J'aime ça parler à mes coéquipiers, leur dire des bonnes choses. Et puis, je sentais qu'il fallait que je dise quelque chose. Mais en même temps, les émotions commençaient à sortir parce que je pense que je le savais déjà... C'est le temps de commencer à passer à d'autres choses. Puis, c'est très dur à faire quand on aime le vestiaire, on aime les gars dans le vestiaire. C'était difficile», dit-il, au micro de Mario Langlois.

Matte, 39 ans, a officiellement annoncé sa retraite, lundi, devant sa femme et ses enfants. Pas un exercice facile, ça non plus.