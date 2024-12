Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis.

Les sujets abordés par Martin St-Louis:

Une première période très en-dessous des attentes: «C'était une de nos pires périodes, mais on a apporté les correctifs, on s'est donnés une chance, on a eu les gros arrêts. Je suis content du résultat.»

Enfin un but pour Kirby Dach: «Les gars sont contents pour lui. On espère que c'est un but qui va lui mettre du vent dans les voiles.»