La Banque centrale du Canada prendra une dernière décision cette année, mercredi, quant au taux directeur.

Et si tout le monde s'attend à une baisse, il reste à voir de quelle ampleur.

«On est rendus à 3,75 %, mais là, il y a eu les chiffres sur l'emploi ou le chômage qui ont été présentés vendredi et le taux de chômage a beaucoup augmenté. Et ça a surpris. Et non seulement le taux de chômage a augmenté, mais les hausses de salaire en novembre étaient les plus faibles depuis juin 2023. Et ça, c'est quelque chose qui est très surveillé par la Banque du Canada», dit l'analyste,

«La faiblesse du marché du travail commence à se refléter sur les salaires. Quand on a un marché du travail qui est très serré, c'est facile d'avoir des augmentations de salaire. Donc il y a un peu de mou dans l'économie. La majorité des économistes - après ces chiffres-là - étaient à 50-50 pour, soit 25 points ou 50 points de moins. Ce matin, c'était rendu à 85 % des analystes qui s'attendaient à une baisse de 50 points de base».

Et si cela fait plaisir à ceux et celles qui ont des hypothèques à renouveler, ça peut être dangereux pour le dollar canadien.