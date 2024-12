«D'abord, il faut parler de l'armée syrienne. On a vu les soldats abandonner leurs armes. Il paraît que, quand on est dans les rues de Damas, on voit tous les chars d'assaut qui ont été abandonnés. On voit beaucoup d'uniformes aussi. Les soldats abandonnent leurs uniformes, ne veulent plus être identifiés à l'armée. Il y avait une détérioration des forces armées syriennes depuis des années qu'on n'a pas vu venir à cause de la corruption des généraux, de la corruption de la famille Assad...»