Politique provinciale

«On ne peut pas dire que l'économie est forte et que ça va bien. On est maintenant à un déficit réel de 15 milliards de dollars. Et ce qui fait en sorte que François Legault court après l'argent et on n'a pas les services. Le dernier exemple malheureux en liste ce matin: les médecins spécialistes qui sont là pour dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de Québécoises et Québécois qui meurent sur la liste d'attente pour une chirurgie cardiaque. C'est ça, la réalité du Québec. Et nous, l'opposition libérale, on va continuer de talonner le gouvernement là-dessus.»