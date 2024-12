Monoparentale, deux enfants, trois emplois

Il faut parfois cumuler deux emplois pour joindre les deux bouts. Dans le cas de Gabrielle Faubert, c'est trois...

Écoutez Gabrielle Faubert, 54 ans, mère monoparentale de deux enfants, qui doit cumuler trois emplois pour pouvoir y arriver.

En plus d’être préposée aux élèves handicapés (PEH) dans une école spécialisée, Gabrielle Faubert fait de l’aide à domicile et travaille dans un centre de répit.

«Avant de me séparer, on avait acheté une maison, en mars 2023. Donc pour aider l'inflation des coûts des maisons et tout ça, je me suis trouvée un deuxième emploi et cet été, au printemps, je me suis séparée et j'ai dû trouver un troisième emploi pour être en mesure de payer mon appartement.»