Plus de mini-casinos au Québec?

Loto-Québec, qui a généré des profits de 771,3 millions $, veut implanter des mini-casinos partout au Québec.

Pourquoi?

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter avec Jean-François Bergeron, le président et chef de la direction de Loto-Québec.

«On veut revoir l'offre. Au Québec, on a fait le constat qu'on est la province où il y a plus d'adresses civiques où on offre du jeu de hasard. Je fais référence aux appareils de loterie vidéo dans les bars. Donc, on a à peu près 1300 tenanciers de bars au Québec qui offrent du produit du jeu de hasard. Et on est la province - mais vraiment de loin - où il y a plus d'adresses. Alors l'idée, c'est de réduire cette offre-là et d'offrir une alternative plus sécuritaire», dit Jean-François Bergeron.

À ce moment, un nouveau salon de jeu est dans les plans. Le Québec compte quatre casinos et deux salons de jeux, un à Beauport et un à Trois-Rivières. Le prochain serait à Rimouski.