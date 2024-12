Nouvelle carrière en ski

Médaillée d'or en bosses aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, médaillée d'argent aux JO de Pyeongchang en 2018, championne du monde de la discipline, Justine Dufour-Lapointe ne s'est pas arrêtée là.

L'an dernier, elle a bifurqué vers le freeride (ski hors pistes balisées). Bilan: championne du monde à sa première saison. C'est le centre du documentaire Le grand saut: le pari de Justine Dufour-Lapointe dont les deux premiers épisodes seront diffusés sur Tou.tv le 21 janvier.

Écoutez Justine Dufour-Lapointe au micro de Mario Langlois.

«C'est un très grand sentiment de liberté. Pour moi, quand j'ai décidé de changer dans le freeride c'était un gros pari que je prenais sur moi-même de me dire: 'O.k. Je me lance dans l'inconnu.' Un changement de carrière? Complètement. On s'entend, c'est du ski, mais pour les gens qui connaissent le ski, ce n'est plus du ski de bosses. Là, on parle vraiment d'un autre environnement, une autre sorte de compétition, une autre façon de s'entraîner», dit-elle.

«Donc, c'était vraiment de me lancer dans l'inconnu, un changement drastique. Mais en même temps, j'avais... Comment dire... J'avais foi en le désir de vouloir essayer autre chose, de vouloir voir ce qui était possible. Je pense que pour moi le freeride c'est vraiment un peu la souche du puriste skieur, le passionné qui aime être en montagne et être connecté avec la nature. [...] Je pense qu'il y a un côté de moi qui a reconnecté un peu la jeune skieuse, comme quand j'avais commencé à skier à 16 ans.»

La passion retrouvée

«Je pense que c'est un cadeau que je me suis faite que d'écouter ma passion, que d'écouter mon cœur et de me dire: 'J'aime encore skier. Je n'aime peut-être plus l'environnement du ski de bosses parce que c'est très intense. C'est très difficile physiquement aussi, on va se le dire. Mais de pouvoir retrouver cet amour-là que, finalement, j'avais toujours eu pour le ski, mais qui s'est peut-être essoufflé avec les années, puis de le reconnecter avec ça. Pour moi, ça a été mon plus grand cadeau.»

