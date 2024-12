Le gouvernement français tombe

Le gouvernement français de Michel Bernier est tombé, mercredi, quand les députés français ont censuré le gouvernement en place depuis seulement trois mois.

Au micro de Philippe Cantin, l'analyste Philippe Léger et la chroniqueuse économique Michèle Boisvert - ancienne déléguée générale du Québec à Paris - commente la situation.

Après que Philippe Léger et Michel Boisvert aient rappelé les faits qui ont mené à cette crise politique, cette dernière met en perspective ce que ça représente au plan économique.

«Le budget en France, ça ne va pas bien du tout. On a comme perdu le contrôle des finances publiques. On s'attendait à un budget, à un déficit de 4,4 % du PIB. On disait: 'Ça, c'est 2023'. On arrive au printemps 2024. On dit: 'Ah non, ça va être 5,1.' Et tout à coup, on s'aperçoit que c'est 6 %. Juste pour faire une petite comparaison, chez nous, on trouve ça épouvantable notre déficit de 11 milliards, mais c'est 1,5 % de notre PIB. Ils ont à peu près, de 174 milliards d'euros de déficit. C'est énorme!»