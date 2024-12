Représentatité au sein d'Équipe Canada junior

«Il faut qu'on se concentre sur le processus. Et c'est le même processus qui nous a amené l'année passée, pas plus tard que voilà un an... Il y avait huit joueurs sur cette équipe-là. J'ai plein de signes autour de ce creux de vague qui, oui, nous déçoit, mais pas dans le sens que quand je regarde le contexte plus plus large, plus nos performances récentes à la Coupe Memorial, on a quatre équipes dans le top 10 au Canada. Ça me console un peu.»