Une prise de bec devenue virale

«C'est une première pour nous de se retrouver face à face du lundi au vendredi. Et on est deux caractères forts et on incarne très bien nos signes astrologiques. Luc est un lion, moi je suis un taureau. Luc est bouillant et il l'a démontré hier. Bon, dans les circonstances, moi j'ai tenté de garder mon calme parce que là il y a les auditeurs qui sont à l'écoute et tout. Mais après effectivement, on s'est parlé, mais on est deux adultes, puis on s'aime profondément, on se respecte énormément. Je dis toujours à qui veut l'entendre. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Luc, il m'apprend énormément. Je pense qu'on apprend des choses mutuellement, à se côtoyer.»