Littérature: «On avait envie que ce soit décomplexé, déconstruit, accessible»

«Quand je suis arrivée dans le monde de l'édition, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Donc, on voulait parler aussi de l'envers du décor. Les auteurs, on est un peu derrière, une vitrine. Les gens nous regardent comme ces figures tellement spéciales et sophistiquées, alors que moi et Geneviève, on parle comme on parle. Et on avait envie que ce soit décomplexé, déconstruit, accessible. C'est ça qu'on trouvait: qu'il manquait un petit peu dans les médias et dans le monde du podcast.»