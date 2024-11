Grève dans des CPE et garderie au Québec

«Les parents, on les sent vraiment avec nous. Ils ont dû prendre des ententes parfois avec le travail, mais ils nous appuient. Deux sujets se suivent côte à côte. D'abord, le salaire, parce qu'on a besoin d'un rattrapage. Ça fait deux ans maintenant qu'on n'a pas d'augmentation. Mais le deuxième, c'est la surcharge de travail. On accueille de plus en plus d'enfants à besoins particuliers et, malheureusement, on a très peu de soutien, parce que le financement n'est pas au rendez-vous. Avec plusieurs autres tâches connexes, comme s'occuper du lavage, répondre au téléphone, les gens sont épuisés.»