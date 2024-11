Alexander, le quart partant des Alouettes

Mais Maciocia admet que ça n'a pas été une décision difficile à prendre.

«C'était difficile pour tout le monde, parce qu'on l'apprécie énormément. Cody. On a été capable de le convaincre de venir à Montréal pendant que personne ne voulait l'avoir. Je serai toujours reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour les Alouettes. On a gagné beaucoup de matchs avec Cody, on a gagné une coupe Grey. C'est le joueur le plus utile. Je le répète, on va être toujours reconnaissant pour son travail à Montréal. Mais je pense que ce soit Jason (Mass), que ça soit d'autres coachs dans notre organisation, on savait que c'était le moment de donner la clé de cette attaque à Davis.»

Les autres sujets discutés