«C'était voulu. Quand on parle d'un avenir politique, pour moi, de choisir de se représenter et de choisir de s'engager, ça rentre aussi tout à fait dans l'avenir politique. Mais je me doutais que la rumeur du départ pourrait être persistante, justement, parce qu'on prend un peu pour acquis dans l'atmosphère dans laquelle on est, puis, dans le contexte. Et j'avais envie un peu d'apporter un contre discours à ça. C'était effectivement une façon de capter l'attention vers un appel à l'engagement politique. C'est ce que j'ai tenu à faire aujourd'hui, à tendre la main aux gens de tous les horizons, celles et ceux qui veulent faire la différence positivement en politique parce que ça en prend.»