L'exposition immersive Diane Dufresne

Avez-vous vu l'exposition immersive portant sur la carrière de Diane Dufresne à l'Arsenal contemporain? Vous avez encore une chance de le faire, puisque l'exposition en question est prolongée jusqu'au 5 janvier.

Pour l'occasion, Diane Dufresne et Richard Langevin, le conjoint de l'artiste et le commissaire de l'exposition, viennent en discuter en studio avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Diane Dufresne, est bien sûr ravie de la prolongation.

«Ça fait plaisir, parce que pour moi, c'est une grande exposition. Ça a pris quinze ans d'amour de Richard, de passion... Il y avait toujours ce rêve de le faire. Dès fois, je vais m'asseoir dans le truc immersif dans le noir et je regarde les gens et je regarde le public qui parle et j'entends qu'ils ont participé. Et ça, pour moi, c'est un grand bonheur.»

Et, au plan de l'organisation, ce fut toute une aventure.

«Au moins, pour une fois, je peux amener, tout déballer à la même place», dit Langevin.

«Ça fait 30 ans d'entreposage et de recherche et d'archives tout ça. Et de tout mettre en place, de tout mettre à une place, parce que ça fait 30 ans que tu promènes tout ça, et là tu te dis: pourquoi on fait ça? Puis pourquoi ci, puis pourquoi ça? La raison, c'était pour le présenter une fois pour toute, puis, bien démontrer plusieurs aspects de la créativité de la dame en fait. Parce qu'il y a tout l'aspect du show, des spectacles, des costumes, des scénographies.»

«Puis ce qui est intéressant, c'est que Diane, elle a toujours conçu ses spectacles. C'est elle qui conçoit, c'est elle qui les a écrit. Et puis dans les archives, ce qui est intéressant, c'est que chaque spectacle est un événement. Donc, c'est plein de costumes, de concepts, de décors, de tout ça, dont les chansons. Donc, ça nous fait un fonds incroyable de créativité pour la partie immersive qui est le film en fait. Le film immersif.»