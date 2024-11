Victoire en prolongation

Un but vainqueur du capitaine Nick Suzuki en prolongation, le réveil de Juraj Slafkovsky, un on match de Cayden Primeau et l’unité d’infériorité numérique qui ne donne rien pour une cinquième rencontre d’affilée.

«Je ne dis pas que c'est un match parfait, mais on s'est bataillés, on a tué des punitions, on a été chercher un but en avantage numérique. On a travaillé», a dit l'entraîneur Martin St-Louis après la victoire.

Et tout, ça, malgré une remontée de l'adversaire en troisième période.

«Ça a fait mal de perdre l’avance qu'on avait et il a fallu tuer une punition en fin de match. Mais j’avais un bon pressentiment si nous étions capables de la tuer.»

Et le retour en force de Slafkovsky?

«Je trouve qu'il y avait beaucoup de constance dans son jeu ce soir.

Et pour ce qui est des nouveaux changements de trios?

«Tu suis ton intuition.»