Rencontre avec le ministre MacKinnon

Les nouvelles étaient très, très mauvaises en début de journée avec le conflit à Postes Canada. La médiation était suspendue et les deux parties à des années-lumière l'une de l'autre.

Le ministre du Travail a dit: "Non, je n'imposerai pas d'arbitrage obligatoire. Les parties doivent s'entendre. Sans ça, il n'y aura pas de nouvel accord.''

Retournement de situation en fin d'après-midi. Les parties patronale et syndicale se sont rencontrées mercredi après-midi aux bureaux du ministre du Travail, Steven MacKinnon: il y aura un retour dès jeudi matin à la table de négociations.

Écoutez l'animateur Philippe Cantin avec Yannick Scott, porte-parole francophone des travailleurs et travailleuses des postes.

«Suite à une rencontre entre les deux parties, c'est-à-dire la partie patronale et le syndicat au bureau du ministre MacKinnon... Ce dernier a mis ses attentes très claires entre les parties et dressé des balises claires comme quoi qu'il n'y aurait pas de lois spéciales et autres. Il a invité les deux parties à bien vouloir reprendre les discussions. Et c'est ce qui va se passer dès (jeudi) matin. Nos équipes respectives seront de retour à la table pour trouver, on espère, deux contrats pour régler les problématiques auxquelles on fait face», a déclaré Yannick Scott.