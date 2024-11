Les relations commerciales avec les États-Unis risquent d'être complexes durant les prochaines années. Le Canada devrait-il diversifier un peu plus ses partenaires commerciaux?

Écoutez Michèle Boisvert aborder le sujet avec l'animateur Philippe Cantin.

«On a 74 % de nos exportations - je parle du Québec - qui vont vers les États-Unis: 117 % d'augmentation en 15 ans. Ça fait une éternité qu'on se dit: pourquoi on ne diversifie pas? Et de toute évidence, on ne le fait pas», dit Michèle Boisvert, qui a été déléguée générale à Paris pour le gouvernement du Québec durant cinq ans.

«Comme délégué général du Québec. le mandat qu'on m'avait donné c'était d'augmenter les exportations vers la France. Parce que oui, on les a augmentés de 36 % pendant mon mandat. Je suis assez contente. Mais les échanges commerciaux entre la France et le Québec, c'est de tout près de 6 milliards de dollars. Ce n'est rien du tout. On regarde avec les États-Unis: c'est 87 milliards. Un pays comme la France et le Québec, pas plus d'échanges que 6 milliards de dollars? Quand on prend les importations et exportations. C'est ridicule.»

Autre sujet discuté