Négociations avec les États-Unis

«Et François Legault se comporte en mauviette actuellement. Et je pèse mes mots quand je le dis. Et j'assume totalement ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'on a énormément à offrir aux Américains. On leur offre énormément actuellement au Québec. Notre hydroélectricité, entre autres, notre aluminium, notre bois d'œuvre, tout ce qu'on produit dans le secteur manufacturier, en aéronautique, en aérospatiale. Ce n'est pas vrai qu'on va arriver devant Donald Trump avec les mains vides. Mais là, François Legault se comporte comme le gars qui arrive après avoir été menacé et il arrive avec les mains vides. Non. On est dans un contexte de négociation et puis un bon négociateur. On doit avoir une attitude ferme, déterminée.»